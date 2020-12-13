Британець Х'юї Ф'юрі, брат чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі, здобув перемогу над поляком Маріушем Вахом у бою, який проходив у Лондоні напередодні.

Хьюї Ф'юрі переміг Маріуша Ваха одноголосним рішенням суддів: 100–90, 100–90, 99–90, пише 24 канал. Дивіться також Тотальне знищення: Джошуа вбивчим ударом нокаутував Пулєва та зберіг пояси – відео По ходу поєдинку над лівим оком Ф'юрі утворилося серйозне розсічення, яке сильно кровоточило. Однак незважаючи на пошкодження, британець зміг довести бій до впевненої перемоги. Хьюї Ф'юрі – Маріуш Вах відеоогляд бою Для Ф'юрі-молодшого це 26 перемога в 29 поєдинках. Він програвав лише Джозефу Паркеру, Олександру Повєткіну і Кубрату Пулєву.

Для Ваха це вже сьомий програш в 43 боях. Першу поразку йому завдав Володимир Кличко, сталося це ще в листопаді 2012 року.