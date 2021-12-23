Жестокая драка

Матч состоялся на стадионе "шпор", однако это не помешало тысячам фанатов "молотобойцев" поддержать команду с трибун.

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Местные СМИ отмечают, что полиции не сразу удалось унять горячих фанатов. Столкновение ультрас произошло сразу в нескольких местах, в том числе возле станций метро.

Также говорится, что у некоторых болельщиков была заметна кровь на лице. Одного из фанов нашли без сознания на тротуаре. Правоохранителям удалось остановить массовые драки только с помощью конной гвардии, которая использовала дубинки против неугомонных болельщиков. Пока неизвестно, кто начал драку.

Видео массовой драки

В полиции заверили, что используют видеозаписи для определения виновных в столкновениях.

К слову. Матч завершился победой Тоттенхэма со счетом 2:1. Андрей Ярмоленко вышел на поле в составе гостей на 80-й минуте поединка. Украинец был близок к тому, чтобы спасти команду от поражения.