Жестокая драка
Матч состоялся на стадионе "шпор", однако это не помешало тысячам фанатов "молотобойцев" поддержать команду с трибун.
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Местные СМИ отмечают, что полиции не сразу удалось унять горячих фанатов. Столкновение ультрас произошло сразу в нескольких местах, в том числе возле станций метро.
Также говорится, что у некоторых болельщиков была заметна кровь на лице. Одного из фанов нашли без сознания на тротуаре. Правоохранителям удалось остановить массовые драки только с помощью конной гвардии, которая использовала дубинки против неугомонных болельщиков. Пока неизвестно, кто начал драку.
Видео массовой драки
В полиции заверили, что используют видеозаписи для определения виновных в столкновениях.