Жорстока бійка

Матч відбувся на стадіоні "шпор", проте це не завадило тисячам фанатам "молотобійців" підтримати команду з трибун.

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Місцеві ЗМІ зазначають, що поліції не відразу вдалося вгамувати гарячих фанатів. Зіткнення ультрас відбулося відразу у декількох місцях, у тому числі й біля станцій метро.

Також йдеться про те, що в деяких вболівальників була помітна кров на обличчі. Одного з фанів знайшли непритомним на тротуарі. Правоохоронцям вдалося зупинити масові бійки лише за допомогою кінної гвардії, яка використовувала кийки проти невгамовних вболівальників. Поки що не відомо, хто ініціював бійку.

Відео масової бійки

У поліції запевнили, що використають відео записи для визначення винних у сутичках.

До слова. Матч завершився перемогою Тоттенхему з рахунком 2:1. Андрій Ярмоленко вийшов на поле у складі гостей на 80-й хвилині поєдинку. Українець був близьким до того, аби врятувати команду від поразки.