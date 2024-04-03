Отель в Словении выставил на аукцион кровать, на которой спал Криштиану Роналду: какова стартовая цена

Гостиничное заведение Grand Plaza в Любляне решило сполна воспользоваться визитом сборной Португалии. Владельцы хотят заработать кругленькую сумму на продаже кровати из номера Роналду.

В конце марта сборная Португалии провела товарищеский матч против Словении на выезде. Команда Роберто Мартинеса сенсационно уступила со счетом 0:2.

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Продается кровать Роналду

Лидер португальской команды принял участие в матче в Любляне, однако не смог помочь своей команде. Зато его приезд в Словению стал полезным для местного отеля Grand Plaza.

Владельцы заведения, где остановилась сборная Португалии, решили выставить на аукцион кровать из номера Роналду. Представитель отеля рассказал, что аукцион является благотворительным. Стартовая цена – 5 тысяч евро.

Это было особое и уникальное событие для страны, поэтому мы решили подготовить уникальный сюрприз. В аукционе смогут принять участие все фанаты. Мы не знаем, когда Криштиану Роналду снова посетит Словению,

– говорится в заявлении представителя отеля.

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Достижения Криштиану в сборной

Напомним, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. За свою страну Криштиану отыграл 206 встреч, забив 128 голов.

CR7 помог Португалии в 2016 году выиграть чемпионат Европы. Этим летом сборная снова сыграет на Евро, где окажется в одной группе с Турцией, Чехией и Грузией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.