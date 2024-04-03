Наприкінці березня збірна Португалії провела товариський матч проти Словенії на виїзді. Команда Роберто Мартінеса сенсаційно поступилась з рахунком 0:2.

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Продається ліжко Роналду

Лідер португальської команди взяв участь у матчі в Любляні, проте не зміг допомогти своїй команді. Натомість його приїзд у Словенію став корисним для місцевого готелю Grand Plaza.

Власники закладу, де зупинилась збірна Португалії, вирішили виставити на аукціон ліжко з номера Роналду. Представник готелю розповів, що аукціон є благодійним. Стартова ціна – 5 тисяч євро.

Це була особлива та унікальна подія для країни, тому ми вирішили підготувати унікальний сюрприз. В аукціоні зможуть взяти участь усі фанати. Ми не знаємо, коли Кріштіану Роналду знову завітає до Словенії,

– йдеться у заяві представника готелю..

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Досягнення Кріштіану в збірній

Нагадаємо, що Роналду є найкращим бомбардиром в історії національних збірних. За свою країну Кріштіану відіграв 206 зустрічей, забивши 128 голів.

CR7 допоміг Португалії у 2016 році виграти чемпіонат Європи. Цього літа збірна знову зіграє на Євро, де опиниться в одній групі з Туреччиною, Чехією та Грузією. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.