Сборная Германии попала на Евро-2024 автоматически в качестве хозяев соревнования. А недавно Бундестим представил новую форму, в которой будет играть на чемпионате Европы.

По теме Как попасть на Евро-2024: где украинцы могут купить билеты на чемпионат Европы и по какой цене

Номер напоминает о нацистах

Ее производителем является местная компания Adidas, которая экипирует сборную Германии еще с 50-х годов. Впрочем на этот раз между сторонами возникло недоразумение. Бундестим оказался недовольным дизайном формы.

Сама же компания решила вывести из обращения футболки с номером 44 и наложила запрет на ее использование в сборной Германии. Дело в том, что это число новым шрифтом очень похоже на аббревиатуру "SS".



Как выглядит футболка сборной Германии с числом 44 / Daily Express

Так назывались военные нацистские формирования Германии во времена правления Адольфа Гитлера (полное название – "Schutzstaffel"). Именно поэтому Adidas и запретил использование этого номера, отметив, что компания против ксенофобии, антисемитизма и насилия.

Читайте также Террористы могут воспользоваться дронами во время Евро-2024: в Германии отреагировали на угрозы

К слову, с 2027 года сборная Германии завершит сотрудничество с Adidas и будет одеваться в форму их конкурента Nike. Напомним, что на Евро-2024 Бундестим будет играть в одном квартете с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.