Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд в ночь с 14 на 15 ноября проведет защиту титула. Соперником американца станет британец Келл Брук. Прогноз букмекеров на бой – читайте в материале Спорт 24.

Теренс Кроуфорд – Келл Брук: прогноз

Непобедимый Кроуфорд проведет свою четвертую защиту звания чемпиона мира, пишет 24 канал.

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Теренс, который в 2016 году победил украинца Виктора Постола, завоевал пояс еще летом 2018 года, когда остановил Джеффа Хорна. Кроуфорд уверенно защищал свой титул, завершая поединки досрочно.

Статистика Кроуфорда. 36 боев, 27 побед нокаутом, 9 – решением судей.

В отличие от Кроуфорда, Брук не получал много титулов и владел поясом IBF в период с 2014 до 2017 года. В пассиве Брука два поражения – Геннадию Головкину и Эрролу Спенсу. Всего британец провел 41 бой – 39 побед (27 нокаутом).

Кроуфорд – Брук: видео дуэли взглядов

Legit question: How long would they have faced off for if it hadn’t been broken up? #CrawfordBrook | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/xA3R7SpxuB — Top Rank Boxing (@trboxing) November 12, 2020

В букмекерской конторе Marathonbet убеждены, что Кроуфорд продолжит свою победную серию. Победу Теренса оценивают скромным коэффициентом 1,07. Победу Брука, который очевиден андердогом боя, оценены коэффициентом 8,10.

Букмекеры предлагают коэффициент 3,50, что бой пройдет всю дистанцию ​​и победу одержит Кроуфорд. Если Теренс выиграет досрочно – коэффициент 1,45. Досрочная победа британского претендента оценена коэффициентом 15,75.

Специалисты считают, что бой может завершиться в 8 или 9 раунде. Коэффициент на такой ход встречи Кроуфорда и Брука – 10. Если же встреча пройдет 12 регламентированных раундов – коэффициент 3.

Бой Кроуфорд – Брук состоится в ночь на 15 ноября в Лас-Вегасе (США).