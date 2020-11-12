Чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд у ніч з 14 на 15 листопада проведе захист титулу. Суперником американця стане британець Келл Брук. Прогноз букмекерів на бій – читайте у матеріалі Спорт 24.

Теренс Кроуфорд – Келл Брук: прогноз

Непереможний Кроуфорд проведе свій четвертий захист звання чемпіона світу, пише 24 канал.

Це цікаво Чому варто робити ставки на бокс і чи потрібна аналітика

Теренс, який у 2016 році переміг українця Віктора Постола, завоював пояс ще влітку 2018 року, коли зупинив Джеффа Хорна. Кроуфорд впевнено захищав свій титул, завершуючи поєдинки достроково.

Статистика Кроуфорда. 36 боїв, 27 перемог нокаутом, 9 – рішенням суддів.

На відміну від Кроуфорда, Брук не здобував багато титулів і володів поясом IBF у період з 2014 до 2017 року. У пасиві Брука дві поразки – Геннадію Головкіну та Ерролу Спенсу. Усього британець провів 41 бій – 39 перемог (27 нокаутом).

Кроуфорд – Брук відео дуелі поглядів

Legit question: How long would they have faced off for if it hadn’t been broken up? #CrawfordBrook | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/xA3R7SpxuB — Top Rank Boxing (@trboxing) November 12, 2020

У букмекерській конторі Marathonbet переконані, що Кроуфорд продовжить свою переможну серію. Перемогу Теренса оцінюють скромним коефіцієнтом 1,07. Звитягу Брука, який очевидний андердог бою, оцінено коефіцієнтом 8,10.

Букмекери пропонують коефіцієнт 3,50, що бій пройде всю дистанцію й перемогу здобуде Кроуфорд. Якщо Теренс виграє достроково – коефіцієнт 1,45. Дострокова перемога британського претендента оцінена коефіцієнтом 15,75.

Фахівці вважають, що бій може завершитися у 8 або 9 раунді. Коефіцієнт на такий хід зустрічі Кроуфорда й Брука – 10. Якщо ж зустріч пройде 12 регламентованих раундів – коефіцієнт 3.

Бій Кроуфорд – Брук відбудеться у ніч на 15 листопада в Лас-Вегасі (США).