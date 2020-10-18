Туринський "Ювентус" вдруге у новому сезоні Серії А втратив очки. Підопічні Андреа Пірло 17-го жовтня у рамках 4-го туру чемпіонату Італії не змогли перемогти скромний "Кротоне".

Кротоне – Ювентус 1:1

Голи: Сімі, 12 (п) – Мората, 21

Вилучення: К'єза, 60 (Ювентус)

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Уже на старті матчу "Кротоне", який до цього зазнав трьох поспіль поразок, заробив право на пенальті, пише 24 канал. Бонуччі збив у штрафному Рецу. Удар з позначки чітко виконав Сімі.

"Ювентус" відігрався дуже швидко. На 21 хвилині К'єза прострілив на Морату й той переправив м'яч у сітку.

Туринці могли вийти вперед після того, як Мората вивів віч-на-віч з воротарем Портанову. Проте хавбек "Юве" не переграв Кодаза.

"Кротоне" не планував відсиджуватися у захисті й також проводив гострі атаки. Вбивчу нагоду після прострілу з лівого флангу мав Перейра, але він дивом не переграв Буффона.

По перерві "Ювентус" залишився у меншості через грубий фол К'єзи. Проте туринці були близькі до перемоги. Після навісу Кулусевські Альваро Мората пробив у вільний кут. "Кротоне" від голу врятував каркас воріт.

У підсумку команди розійшлися миром. "Ювентус" уже 20-го жовтня у Києві зіграє проти "Динамо" у рамках Ліги чемпіонів.

Кротоне – Ювентус відеоогляд

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