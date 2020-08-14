Пару кросівок легендарного баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 615 тисяч доларів.

Про це повідомляє AFP. Кросівки моделі Air Jordan 1 фірми Nike Майкл Джордан носив під час виставкового матчу у 1985 році в Італії.

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Тоді під час гри баскетболіст набрав 30 очок в червоно-чорному спортивному взутті 47,5 розміру.

Цей лот побив рекорд, встановлений при продажі пари кросівок Джордана в травні, – тоді взуття баскетболіста, в якому він грав дебютний сезон, пішло з молотка на аукціоні Sotheby's за 560 тисяч доларів.

Всього аукціонний дім Christie’s продав дев’ять пар взуття Майкла Джордана, щоб відсвяткувати його 14-річну кар’єру у команді.

Що відомо про Майкла Джордана

Майкл Джордан вважається найкращим баскетболістом в історії. У 1980 та 1990-х роках він став іконою у цьому виді спорту та допоміг підняти популярність Національної баскетбольної ліги (НБА) у всьому світі.

До постаті Майкла Джордана знову відродили інтерес після того, як на сервісі Netflix вийшов документальний міні-серіал Останній танець (The Last Dance). У ньому розповідається про кар’єру Джордана у "Чикаго Буллз".