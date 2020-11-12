Многие из футболистов имеют свои традиции празднования забитых голов. Но есть и те игроки, которым не нравится то, что делается на поле после забитого мяча.

Одним из таких оказался полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос. Он раскритиковал футболистов, которые разрешают себе "глупости" во время такого празднования. Свои мысли он выразил в подкасте Einfach mal Luppen, который он ведет со своим братом. От Крооса досталось Обамеянгу и Гризманну.

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Если есть отрепетированные танцы или хореографии, я считаю, это очень глупо. Или еще хуже, когда в гетрах есть скрытые предметы. Однажды Обамеянг во время празднования достал оттуда маску. Для меня это слишком,

– заявил Тони Кроос.

Отметим, что Обамеянг неоднократно надевал на себя маски супергероев во время празднования забитых голов. Начал он это еще во времена выступлений за дортмундскую "Боруссию". Впоследствии сделал это и в матче за лондонский "Арсенал".

Hoy celebramos todos como el crack @Aubameyang7



¡Feliz carnaval futboleros! pic.twitter.com/WoQveG6x1D — Futbar (@futbar) February 23, 2020

Что касается Гризманна, то французский нападающий любит использовать празднование победителя из компьютерной игры Fortnite.

Зато почти эталонным празднованием Кроос считает поведение Герда Мюллера, который "просто подпрыгивал, подтягивал шорты – и это была чистая радость, ничего больше".

Реакция Обамеянга

Обамеянг отреагировал на слова Крооса постом в твиттере. Он ретвитнул фото рисунка одного из школьников младшей школы, где им задали нарисовать радость.

"Кстати, у этого Тони Крооса есть дети? Просто, чтобы напомнить, я несколько раз сделал это для своего сына и повторю этот жест снова. Хочу, чтобы у тебя когда-нибудь появились дети, ведь это даст возможность делать их такими счастливыми, как этих учеников младшей школы. Не забывайте надевать маски и беречь себя", – написал Обамеянг.