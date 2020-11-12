Багато з футболістів мають свої традиції святкування забитих голів. Але є й ті гравці, яким не подобається те, що робиться на полі після забитого м'яча.

Одним з таких виявився півзахисник "Реалу" та збірної Німеччини Тоні Кроос. Він розкритикував футболістів, які дозволяються собі "дурниці" під час такого святкування. Свої думки він висловив у подкасті Einfach mal Luppen, який він веде зі своїм братом. Від Крооса дісталося П'єр-Емеріку Обамеянгу та Антуану Грізманну.

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Якщо є відрепетирувані танці або хореографії, я вважаю це дуже безглуздо. Або ще гірше, коли в гетрах є приховані предмети. Одного разу Обамеянг під час святкування дістав звідти маску. Для мене це занадто,

– заявив Тоні Кроос.

Відзначимо, що Обамеянг неодноразово одягав на себе маски супергероїв під час святкування забитих голів. Розпочав він це ще у часи виступів за дортмундську "Боруссію". Згодом зробив це і у матчі за лондонський "Арсенал".

Hoy celebramos todos como el crack @Aubameyang7



¡Feliz carnaval futboleros! pic.twitter.com/WoQveG6x1D — Futbar (@futbar) February 23, 2020

Щодо Грізманна, то французький нападник любить використовувати святкування переможця з комп'ютерної гри Fortnite.

Натомість мало не еталонним святкуванням Кроос вважає поведінку Герда Мюллера, який "просто підстрибував, підтягував шорти – і це була чиста радість, нічого більше."

Реакція Обамеянга

Обамеянг відреагував на слова Крооса постом у твіттері. Він ретвітнув фото малюнку одного з школярів молодшої школи, де їм задали намалювати радість.

"До речі, у цього Тоні Крооса є діти? Просто, щоб нагадати, я кілька разів зробив це для свого сина і повторю цей жест знову. Хочу, щоб у тебе коли-небудь з'явилися діти, адже це дасть можливість робити їх такими щасливими, як цих учнів молодшої школи. Не забувайте вдягати маски і берегти себе", – написав Обамеянг.