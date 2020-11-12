Кроос та Обамеянг посперечалися щодо святкування голів
Багато з футболістів мають свої традиції святкування забитих голів. Але є й ті гравці, яким не подобається те, що робиться на полі після забитого м'яча.
Одним з таких виявився півзахисник "Реалу" та збірної Німеччини Тоні Кроос. Він розкритикував футболістів, які дозволяються собі "дурниці" під час такого святкування. Свої думки він висловив у подкасті Einfach mal Luppen, який він веде зі своїм братом. Від Крооса дісталося П'єр-Емеріку Обамеянгу та Антуану Грізманну.
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Якщо є відрепетирувані танці або хореографії, я вважаю це дуже безглуздо. Або ще гірше, коли в гетрах є приховані предмети. Одного разу Обамеянг під час святкування дістав звідти маску. Для мене це занадто,
– заявив Тоні Кроос.
Відзначимо, що Обамеянг неодноразово одягав на себе маски супергероїв під час святкування забитих голів. Розпочав він це ще у часи виступів за дортмундську "Боруссію". Згодом зробив це і у матчі за лондонський "Арсенал".
Щодо Грізманна, то французький нападник любить використовувати святкування переможця з комп'ютерної гри Fortnite.
Натомість мало не еталонним святкуванням Кроос вважає поведінку Герда Мюллера, який "просто підстрибував, підтягував шорти – і це була чиста радість, нічого більше."
Реакція Обамеянга
Обамеянг відреагував на слова Крооса постом у твіттері. Він ретвітнув фото малюнку одного з школярів молодшої школи, де їм задали намалювати радість.
"До речі, у цього Тоні Крооса є діти? Просто, щоб нагадати, я кілька разів зробив це для свого сина і повторю цей жест знову. Хочу, щоб у тебе коли-небудь з'явилися діти, адже це дасть можливість робити їх такими щасливими, як цих учнів молодшої школи. Не забувайте вдягати маски і берегти себе", – написав Обамеянг.
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