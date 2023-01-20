Украинская биатлонистка рассказала, как чуть не умерла до финиша во время спринта в Италии

В четверг, 19 января, начался шестой этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве. Украина имела большое представительство в женском спринте, но результаты еще раз разочаровали.

Анна Кривонос стала одной из пяти представительниц Украины в женском спринте. К сожалению, 25-летняя биатлонистка показала худший среди украинок результат – лишь 83 место.

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Кривонос: Едва дожила до финиша

После финиша Кривонос рассказала ужасные детали во время прохождения спринта. Анна пожаловалась на критическое самочувствие, ухудшившееся из-за высоты в Антхольц-Антерсельве.

Ей было даже сложно поднять голову, а на двух огневых рубежах Анна промахнулась по одному разу.

Погода холодная, а бежалось жарко и тяжело. Из-за высоты, честно говоря, чуть не умерла до финиша. Мой организм отрицательно воспринимает ее. Так всегда было. Но я не думала, что будет так плохо, едва дожила до финиша. Даже не увидела, какой финишировала. Не могла даже поднять глаз, так тяжело,

– призналась Анна.

"На стрельбе лежал один промах, тяжело было, пока подошла, успокоила дыхание. А стоя даже не помню каким еще раз промазала, потому что у меня уже звездочки в глазах были. Очень было тяжело", - добавила биатлонистка.

Также Анна рассказала о поддержке украинских болельщиков в Италии.

"Не видела, но слышала наших болельщиков. Я уже с конца первого круга глаз не могла поднять просто. Но слышала, что покрикивали", – ответила Кривонос.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала 20-ю. Лидер сборной выбила 9 из 10-ти. Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер, которая на "пятерку" прошла две стрельбы.

Другие результаты украинок в спринте: Елена Белосюк (32-я, 0+1), Александра Меркушина (44-я, 0+0) и Анастасия Меркушина (55-я, 1+1).