Анна Кривонос стала однією з п'ятьох представниць України у жіночому спринті. На жаль, 25-річна біатлоністка показала найгірший серед українок результат – лише 83-тє місце.
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Кривонос: Ледь дожила до фінішу
Після фінішу Кривонос розповіла страшні деталі під час проходження спринту. Анна поскаржилась на критичне самопочуття, яке погіршилось через висоту в Антхольц-Антерсельві.
Їй було навіть складно підвести голову, а на двох вогневих рубежах Анна схибила по одному разу.
Погода холодна, а біглося жарко і важко. Через висоту, чесно кажучи, ледь не померла до фінішу. Мій організм негативно сприймає її. Так завжди було. Але я не думала, що буде так погано, ледь дожила до фінішу. Навіть не побачила, якою фінішувала. Не могла навіть підняти очей, так важко,
– зізналась Анна.
"На стрільбі лежачи був один промах, важко було, поки підійшла, заспокоїла дихання. А стоячи навіть не пам’ятаю яким ще раз промазала, бо в мене вже зірочки в очах були. Дуже було важко", – додала біатлоністка.
Також Анна розповіла про підтримку українських уболівальників в Італії.
"Не бачила, але чула наших вболівальників. Я вже з кінця першого кола очей не могла підняти просто. Але чула, що покрикували", – відповіла Кривонос.
Інші результати українок у спринті: Олена Білосюк (32-га, 0+1), Олександра Меркушина (44-та, 0+0) та Анастасія Меркушина (55-та, 1+1).
- 20 січня етап Кубка світу в Антхольц-Антерсельві продовжиться чоловічим спринтом. Україну у цій гонці представлять п'ять біатлоністів – Антон Дудченко (№2), Артем Прима (№5), Тарас Лесюк (№52), Денис Насико (№82) та Артем Тищенко (№90).
- Початок чоловічої гонки о 15:30 (за київським часом).
- Протягом 21 – 22 січня на поціновувачів біатлону чекають дві гонки переслідування та дві традиційні естафети.