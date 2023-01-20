Анна Кривонос стала однією з п'ятьох представниць України у жіночому спринті. На жаль, 25-річна біатлоністка показала найгірший серед українок результат – лише 83-тє місце.

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Кривонос: Ледь дожила до фінішу

Після фінішу Кривонос розповіла страшні деталі під час проходження спринту. Анна поскаржилась на критичне самопочуття, яке погіршилось через висоту в Антхольц-Антерсельві.

Їй було навіть складно підвести голову, а на двох вогневих рубежах Анна схибила по одному разу.

Погода холодна, а біглося жарко і важко. Через висоту, чесно кажучи, ледь не померла до фінішу. Мій організм негативно сприймає її. Так завжди було. Але я не думала, що буде так погано, ледь дожила до фінішу. Навіть не побачила, якою фінішувала. Не могла навіть підняти очей, так важко,

– зізналась Анна.

"На стрільбі лежачи був один промах, важко було, поки підійшла, заспокоїла дихання. А стоячи навіть не пам’ятаю яким ще раз промазала, бо в мене вже зірочки в очах були. Дуже було важко", – додала біатлоністка.

Також Анна розповіла про підтримку українських уболівальників в Італії.

"Не бачила, але чула наших вболівальників. Я вже з кінця першого кола очей не могла підняти просто. Але чула, що покрикували", – відповіла Кривонос.

Відзначимо! Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала 20-ю. Лідерка збірної вибила 9 із 10-ти. Переможницею гонки стала італійка Доротея Вірер, яка на "п'ятірку" пройшла дві стрільби.

Інші результати українок у спринті: Олена Білосюк (32-га, 0+1), Олександра Меркушина (44-та, 0+0) та Анастасія Меркушина (55-та, 1+1).