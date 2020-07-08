В Кривом Роге планируют отреставрировать стадион "Металлург", чтобы он отвечал требованиям УЕФА. Это позволит арене принимать матчи сборной Украины.

Об этом по результатам визита на Днепропетровщину сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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Стадион оставят многофункциональным

Павелко рассказал, что УАФ поддерживает инициативу депутатов оставить арену "Металлург" многофункциональной.

По его словам, стадион должны обновить, чтобы он отвечать всем нормам УЕФА.

В таком случае арена в Кривом Роге сможет принять один из финалов Кубка Украины и матч национальной сборной.

Стадион "Металлург" в Кривом Роге / Фото wikipedia.org

За какие средства реставрируют арену

Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко рассказал, что реконструкцию стадиона "Металлург" планирует реализовать в качестве примера государственно-частного партнерства.

Он также сообщил, что до конца августа будет готов проект реконструкции.

Футбол возвращается после визита Зеленского

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Днепропетровской области.

Зеленский поставил задачу вернуть футбольный клуб "Кривбасс". "Кривбасс" снялся с УПЛ в 2013 году. После этого клуб лишился профессионального статуса.

6 июля появилась информация, что "Кривбасс" планируют возродить.

Когда сборная Украины сыграет в Кривом Роге

В мае УАФ утвердила стадионы, на которых украинская сборная будет играть ближайшие два года.

Впервые за долгое время Ужгород и Полтава смогут принять товарищеские матчи сборной.

Официальные поединки будут проходить в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье.

Киев, НСК "Олимпийский" (Лига наций, товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

Харьков, ОСК "Металлист" (Лига наций, товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

Львов, "Арена Львов" (Лига наций, товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

Одесса, "Черноморец" (товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

Днепр, "Днепр-Арена" (товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

Запорожье, "Славутич-Арена" (товарищеские матчи, квалификация ЧМ)

Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского (товарищеские матчи)

Ужгород, "Авангард" (товарищеские матчи).

Таким образом, Кривой Рог сможет принять матч сборной Украины не раньше 2023 года.