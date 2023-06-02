Кривцов остался без главного тренера: легенду МЮ отправили в отставку
Источник:официальный сайт Интер Майами
Американский Интер Майами отправил в отставку главного тренера команды Фила Невилла. Такое резкое решение было вызвано нехорошими результатами.
После 15 сыгранных матчей Интер Майами идет на последнем 15 месте в турнирной таблице МЛС. Клуб украинского защитника Сергея Кривцова показывала под руководством Фила Невилла нестабильные результаты – могла победить в двух матчах подряд, так и провалиться в нескольких подряд поединках.
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Больше без главного тренера
Такие нестабильные выступления команды привели к кардинальным решениям со стороны владельцев американского клуба, то есть отставки главного тренера Фила Невилла. Вместе с ним клуб покинул его помощник Джейсон Крайс.
Будет исполнять обязанности главного тренера Интера Хавьер Моралес, ранее входившего в тренерский штаб уволен Невилл.
Американский клуб поблагодарил 46-летнего английского специалиста за работу и за то, что он принес с собой в коллектив. Управляющий владелец Интера Хорхе Мас поздравил Моралеса с новой должностью в клубе и пожелал ему удачи.
Отставка Невилла произошла как раз за четыре дня до домашнего матча Интера против Ди Си Юнайтед, занимающего 8-ю позицию в чемпионате МЛС.
Победа команды Кривцова позволит команде подняться сразу на несколько ступенек, но в случае потери очков у ближайших соперников.
Главное о Фила Невилле во главе Интер Майами
- Напомним, что Невилл возглавлял Интер Майами с января 2021 года. С того момента провел во главе команды 90 матчей, 18 из которых были в текущем сезоне-2022/2023.
- В этом сезоне Интер одержал 8 побед при 10 поражениях. Ни один их матч не был сыгран вничью.
- 46-летний наставник не привел американский коллектив ни к одному трофею.