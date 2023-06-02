После 15 сыгранных матчей Интер Майами идет на последнем 15 месте в турнирной таблице МЛС. Клуб украинского защитника Сергея Кривцова показывала под руководством Фила Невилла нестабильные результаты – могла победить в двух матчах подряд, так и провалиться в нескольких подряд поединках.

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Больше без главного тренера

Такие нестабильные выступления команды привели к кардинальным решениям со стороны владельцев американского клуба, то есть отставки главного тренера Фила Невилла. Вместе с ним клуб покинул его помощник Джейсон Крайс.

Будет исполнять обязанности главного тренера Интера Хавьер Моралес, ранее входившего в тренерский штаб уволен Невилл.

Американский клуб поблагодарил 46-летнего английского специалиста за работу и за то, что он принес с собой в коллектив. Управляющий владелец Интера Хорхе Мас поздравил Моралеса с новой должностью в клубе и пожелал ему удачи.

Отставка Невилла произошла как раз за четыре дня до домашнего матча Интера против Ди Си Юнайтед, занимающего 8-ю позицию в чемпионате МЛС.

Победа команды Кривцова позволит команде подняться сразу на несколько ступенек, но в случае потери очков у ближайших соперников.

Главное о Фила Невилле во главе Интер Майами

Напомним, что Невилл возглавлял Интер Майами с января 2021 года. С того момента провел во главе команды 90 матчей, 18 из которых были в текущем сезоне-2022/2023.

В этом сезоне Интер одержал 8 побед при 10 поражениях. Ни один их матч не был сыгран вничью.

46-летний наставник не привел американский коллектив ни к одному трофею.

К слову. Сергей Кривцов выступает за Интер Майами с конца января 2023 года. С того времени украинский защитник провел за новую команду 14 поединков, в которых забил дебютный гол и заработал 3 желтых карточки. Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2024 года с возможностью продления еще на год.