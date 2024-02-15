У клуба Бекхэма проблемы: защитник сборной Украины может потерять статус одноклубника Месси

Интер Майами в последнее время стал одним из самых популярных футбольных клубов в мире. Все из-за перехода туда Лионеля Месси и компании бывших одноклубников из Барселоны.

Однако из-за приглашения многих звезд "цапли" столкнулись с финансовыми проблема на фоне слишком высокой зарплатной ведомости. Чтобы их решить необходимо выделить больше денег или снизить расходы.

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Будущее Кривцова в США под вопросом

В Интере ситуацию считают тяжелой, а улучшить ее надо до 20 февраля – за день до матча первого тура МЛС-2024. Сообщается, что клуб Дэвида Бекхэма готов попрощаться с 5 игроками, чтобы соответствовать требованиям лиги.

В этот список вошли Грегоре, Жеан Мота, Деандре Едлин, Роберт Тейлор, а также украинец Сергей Кривцов. Первый уже точно покинет клуб – это будет трансфер, обмен или расторжение контракта, судьба остальных пока остается под вопросом.

Напомним, что Сергей Кривцов стал футболистом Интера Майами в январе 2023 года и сразу стал игроком основного состава. До этого с сезона-2010/2011 он выступал за донецкий Шахтер.