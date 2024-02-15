Проте через запрошення багатьох зірок "чаплі" зіткнулися з фінансовими проблема на тлі занадто високої зарплатної відомості. Щоб їх вирішити необхідно виділити більше грошей або знизити витрати.

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Майбутнє Кривцова у США під питанням

В Інтері ситуацію вважають тяжкою, а покращити її треба до 20 лютого – за день до матчу першого туру МЛС-2024. Повідомляється, що клуб Девіда Бекхема готовий попрощатися з 5 гравцями, щоб відповідати вимогам ліги.

До цього списку ввійшли Грегоре, Жеан Мота, Деандре Єдлін, Роберт Тейлор, а також українець Сергій Кривцов. Перший вже точно залишить клуб – це буде трансфер, обмін або розірвання контракту, доля інших наразі залишається під питанням.

Нагадаємо, що Сергій Кривцов став футболістом Інтера Маямі в січні 2023 року й одразу став гравцем основного складу. До цього з сезону-2010/2011 він виступав за донецький Шахтар.

Довідка. Всього за клуб із Флориди Сергій Кривцов провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та зробив 1 асист. Він також здобув 1 трофей – Кубок ліг.