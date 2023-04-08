Кривбасс – Заря 1:0

Гол: Капич, 50

В матче 20-го тура встретились нынешняя и бывшая команда Юрия Вернидуба. Оба соперника в текущем сезоне выполняют амбициозные задачи, а потому игра обещала быть бескомпромиссной, пишет 24 Канал.

Читайте также Первая победа в 2023 году: Ворскла обыграла Ингулец и оторвалась от зоны вылета - видео

Капич снова выручает Вернидуба

Соперники осторожно начали поединок, понимая, что единственная ошибка может стать роковой. Команда Вернидуба чаще создавала опасность при выполнении стандартов, тогда как игроки Зари угрожали воротам Клищука после стремительных контратак.

В начале второго тайма после суеты в штрафной Зори удар метров с 12-ти нанес Татарков. Голкипер луганчан Сапутин вытащил мяч из правого нижнего угла. Но это был только первый звоночек.

Через несколько минут Кривбасс вышел вперед. После розыгрыша штрафного мяч попал к Капичу, который обыграв Батагова нанес прицельный удар в верхний угол ворот. Просмотр VAR не изменил решения судьи, указавшего на середину поля.

Но продолжить игру помешала воздушная тревога. Лишь через полчаса матч был возобновлен.

На 75-й минуте встречи игроки Зари потребовали от арбитра назначения пенальти. По мнению футболистов, мяч попал в руку защитника Кривбасса. Однако Балакин не заметил нарушение правил.

До финального свистка Заря так и не сумела сравнять счет. Таким образом команда ван Леувена потерпела первое поражение в последних девяти матчах.