Кривбас – Зоря 1:0

Гол: Капіч, 50

У матчі 20-го туру зустрілися нинішня та колишня команди Юрія Вернидуба. Обидва суперники в поточному сезоні виконують амбітні завдання, а тому гра обіцяла бути безкомпромісною, пише 24 Канал.

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Капіч знов виручає Вернидуба

Суперники обережно розпочали поєдинок, розуміючи, що єдина помилка може стати фатальною. Команда Вернидуба частіше створювала небезпеку під час виконання стандартів, тоді як гравці Зорі загрожували воротам Кліщука після стрімких контратак.

На початку другого тайму після метушні в штрафному майданчику Зорі удару метрів з 12-ти завдав Татарков. Голкіпер луганців Сапутін витягнув м'яч з правого нижнього кута. Та це був лише перший дзвіночок.

Через кілька хвилин Кривбас вийшов вперед. Після розіграшу штрафного м'яч потрапив до Капіча, який обігравши Батагова завдав прицільного удару у верхній кут воріт. Перегляд VAR не змінив рішення судді, який вказав на середину поля.

Але продовжити гру завадила повітряна тривога. Лише через пів години матч було поновлена.

На 75-й хвилині зустрічі гравці Зорі вимагали від арбітра призначення пенальті. На думку футболістів, м'яч потрапив у руку захисника Кривбасу. Проте Балакін не помітив порушення правил.

До фінального свистка Зоря так і не зуміла зрівняти рахунок. Таким чином команда ван Леувена зазнала першої поразки в останніх дев'яти матчах.