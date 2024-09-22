Кривбас – Ворскла 1:1

Голи: Соса, 45+2 – Ієде, 41

Початок матчу у Кривому Розі довелося відкласти на пів години через повітряну тривогу. Російські терористи ще двічі змушували зупиняти гру, пише 24 Канал.

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Як зіграли Кривбас та Ворскла

Постійні зупинки вплинули на перебіг поєдинку. Проте команди зуміли продемонструвати якісний футбол.

У другій половині першого тайму м'яч затріпотів у сітці воріт гостей. Твердохліб скористався пасом зі штрафного у виконанні Микитишина та у падінні забив гол. Однак у цьому моменті був зафіксований офсайд, а тому арбітр справедливо скасував взяття воріт.

Цим одразу ж скористалися гості. Нігерійський форвард Ворскли Самсон Ієде на межі штрафного майданчика отримав пас від Ібрахіма Кане, обіграв кількох захисників Кривбасу та чудовим ударом поцілив у дальню дев'ятку.

Господарі не забарилися із відповіддю. Жан-Морель По виконав навіс зі штрафного прямо у воротарський майданчик "ворсклян", де його головою замкнув форвард збірної Нігеру Даніель Соса.

У другому таймі жодній з команд не вдалося змінити цифри на табло. Поєдинок завершився внічию 1:1.

Відеоогляд матчу Кривбас – Ворскла