Кривбас – Ворскла 1:1
Голи: Соса, 45+2 – Ієде, 41
Початок матчу у Кривому Розі довелося відкласти на пів години через повітряну тривогу. Російські терористи ще двічі змушували зупиняти гру, пише 24 Канал.
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Як зіграли Кривбас та Ворскла
Постійні зупинки вплинули на перебіг поєдинку. Проте команди зуміли продемонструвати якісний футбол.
У другій половині першого тайму м'яч затріпотів у сітці воріт гостей. Твердохліб скористався пасом зі штрафного у виконанні Микитишина та у падінні забив гол. Однак у цьому моменті був зафіксований офсайд, а тому арбітр справедливо скасував взяття воріт.
Цим одразу ж скористалися гості. Нігерійський форвард Ворскли Самсон Ієде на межі штрафного майданчика отримав пас від Ібрахіма Кане, обіграв кількох захисників Кривбасу та чудовим ударом поцілив у дальню дев'ятку.
Господарі не забарилися із відповіддю. Жан-Морель По виконав навіс зі штрафного прямо у воротарський майданчик "ворсклян", де його головою замкнув форвард збірної Нігеру Даніель Соса.
У другому таймі жодній з команд не вдалося змінити цифри на табло. Поєдинок завершився внічию 1:1.
Відеоогляд матчу Кривбас – Ворскла
- Результат матчу не вплинув на позиції команд у турнірній таблиці: Кривбас залишився на 5-й сходинці, а Ворскла – на 9-й.
- В наступному турі команда Вернидуба зіграє з Олександрією, а підопічні Долганського зустрінуться з луганською Зорею.