Верес – Ингулец 2:2

Голы: Клец, 65, Мрвалевич, 90+7 (пен.) – Малыш, 39, Виливальд, 45

Оба соперника подошли к отчетному матчу после двух подряд поражений в чемпионате. Прервать черную полосу команды собирались в очном поединке, пишет 24 Канал.

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Битва аутсайдеров с привкусом скандала

Из-за проблем с документацией домашнего стадиона Ингулец все матчи первой половины сезона будет играть на выезде. Не стал исключением и поединок 7-го тура.

Подопечные Василия Кобина довольно грамотно построили игру, не позволяя хозяевам создавать моменты вблизи своих ворот. Зато "казаки" достаточно активно сыграли в атаке.

Особенно опасными были стандарты в исполнении Ингульца. Именно после розыгрыша угловых гости получили преимущество в счете. Сначала своим шансом воспользовался Малыш, а на 45-й минуте Виливальд удвоил преимущество.

Во втором тайме Верес взялся спасать поединок. На 65-й минуте Клец удачно сыграл на добивании и восстановил интригу в матче.

Все решилось в компенсированное время. Арбитр решился назначить пенальти в ворота гостей из-за сомнительного фола против Годи. К отметке подошел Мрвалевич, который с первой попытки не сумел переиграть Паламарчука. Однако судья зафиксировал, что вратарь Ингульца находился за линией до момента удара и не засчитал гол. Вторая попытка форварда оказалась удачной.

Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2. Команды заработали по одному баллу, но если Верес должен благодарить судьбу за результат, то Ингулец вернется домой в не самом лучшем настроении. "Казаки" были очень близки к первой победе в сезоне.

Видеообзор матча Верес – Ингулец