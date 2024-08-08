Кривбас – Вікторія 1:2

Голи: Аду, 20 – Панош, 48, Вашулін, 69

Чеська команда минулого сезону доходила до чвертьфіналу Ліги конференцій, де поступилися Фіорентині. Тож суперник Кривбасу дістався з непростих, пише 24 Канал.

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Невдале повернення в єврокубки

Початок матчу у словацькому місті Кошице був за номінальними господарями. Іван Дібанго виконав чудову поперечну передачу на Прінса Аду, який результативно пробив по центру воріт. 1:0 – повели гравці Кривбасу.

Відео голу Прінса Аду

У першому таймі глядачі більше не побачили забитих голів. Криворіжцям потрібно було розвивати успіх.

Натомість підопічні Вернидуба пропустили гол від суперника. На 48-й хвилині зустрічі 16-річний вінгер Вікторії Іржи Панош чудовим ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок.

Кривбас відповів небезпечними моментами поблизу воріт суперника. Романчук, який поцілив у поперечину, Прінс Аду та Соса повинні були забивати.

Проте футбольне правило вчергове спрацювало на користь Вікторії. Даніель Вашутін скористався провалом захисників Кривбасу та вивів свою команду вперед.

До завершення поєдинку суперники мали можливості змінити цифри на табло. У підсумку арбітр зафіксував перемогу Вікторії з рахунком 2:1.

Домашня поразка погіршила шанси Кривбасу на проходження в наступний раунд Ліги Європи. Матч-відповідь суперників відбудеться за тиждень, 15 серпня.