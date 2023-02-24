Кривбасс запел на украинском: любимый клуб Зеленского отказался от гимна на русском – видео

Криворожский клуб решил украинизировать культовую для фанатов песню, ставшую гимном команды. Через год после начала полномасштабной войны Кривбасс представил новый текст.

Спустя год после начала полномасштабного вторжения украинский клуб Зоря сменил логотип. Ранее на эмблеме фигурировала российская надпись "Заря Луганск", но в конце концов ее сменили на "Зоря Луганськ".

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Еще один акт дерусификации провел криворожский Кривбасс. Представители клуба на его странице в инстаграмме сообщили, что решили переработать гимн команды.

Ранее он звучал по-русски, слова к нему написал Григорий Туренко, а музыку – Руслан Скляренко. Теперь клуб решил адаптировать текст под украинский язык, не меняя мелодию.

ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ НОВАЯ ВЕРСИЯ (на украинском) Кривбасс! Твое гордое имя

Мы носим в сердце в грудь

Победами грезя былыми

И темы, что ждут впереди. Мы связаны общей судьбой

И лучшей нет судьбы для нас.

Кривбасс, мы повсюду с тобой

Навеки с тобой мы, Кривбасс! Нас много юнцов, ветеранов

И все мы в едином убранстве.

Такая задача у фанов –

Болейте за команду свою. Мы связаны общей судьбой

И лучшей нет судьбы для нас.

Кривбасс, мы повсюду с тобой

Навеки с тобой мы, Кривбасс! Кривбас! Твоя гордість і слава,

Навіки ми фани твої

Тріумфи старі пам'ятаєм

І знаємо, будуть нові. Пов'язані міцно з тобою,

Ти в кожного в серці у нас.

Кривбас, ми крові одної

Навіки з тобою, Кривбас! На стягах – червоний і білий

Міцні як залізна руда.

Команда, що духом єдина,

Стрімка, переможна хода. Пов'язані міцно з тобою,

Ти в кожного в серці у нас.

Кривбас, ми крові одної

Навіки ім'я нам, Кривбас! Гимн Кривбасса на украинском языке:

"Когда мы возрождали Кривбасс в 2020 году, был презентован ремикс гимна криворожского клуба на слова Григория Туренко. Это тот гимн, который действительно стал легендарным еще в "бронзовые" времена Кривбасса. Тогда мы оставили аутентичный вокал и сменили только аранжировку. Два года наш гимн продолжал звучать по-русски, но это была дань истории и попытка связать болельщики, сейчас мы четко понимаем, что использовать этот гимн не имеем никакого морального права.

Сегодня, 24 февраля 2023 года, в годовщину вторжения и нашей героической борьбы и сопротивления российскому агрессору, Кривбасс презентует украиноязычную версию старого гимна. Мы намеренно пытались сделать его подлинным и приближенным к тому, каким он был в своей первой редакции. Слова мы собирали по частям из более 50 различных переводов, предложенных болельщиками в рамках конкурса. Поэтому очень надеемся, что наши болельщики примут, оценят и быстро запомнят его новые строчки,

– говорится в заявлении клуба.

История Кривбасса

Кривбасс был основан в 1959 году, но в 2013-м объявил о банкротстве. В сезонах 1998-1999 и 1999-2000 криворожцы занимали третье место в чемпионате Украины. Также в 2000 Кривбасс выходил в финал Кубка Украины.

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Команда также дважды принимала участие в Кубке УЕФА, но выбывала в первом раунде – от Пармы в 1999-м и от Нанта в 2000-м. После банкротства Кривбасс был восстановлен в 2020 году на базе клуба Горняк по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

В течение двух сезонов криворожцы поднялись в УПЛ. После первого круга текущего сезона клуб из Кривого Рога идет на восьмой строчке, отставая от еврокубковой зоны на 6 очков.