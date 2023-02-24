Спустя год после начала полномасштабного вторжения украинский клуб Зоря сменил логотип. Ранее на эмблеме фигурировала российская надпись "Заря Луганск", но в конце концов ее сменили на "Зоря Луганськ".

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Еще один акт дерусификации провел криворожский Кривбасс. Представители клуба на его странице в инстаграмме сообщили, что решили переработать гимн команды.

Ранее он звучал по-русски, слова к нему написал Григорий Туренко, а музыку – Руслан Скляренко. Теперь клуб решил адаптировать текст под украинский язык, не меняя мелодию.

ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ НОВАЯ ВЕРСИЯ (на украинском) Кривбасс! Твое гордое имя

Мы носим в сердце в грудь

Победами грезя былыми

И темы, что ждут впереди. Мы связаны общей судьбой

И лучшей нет судьбы для нас.

Кривбасс, мы повсюду с тобой

Навеки с тобой мы, Кривбасс! Нас много юнцов, ветеранов

И все мы в едином убранстве.

Такая задача у фанов –

Болейте за команду свою. Мы связаны общей судьбой

И лучшей нет судьбы для нас.

Кривбасс, мы повсюду с тобой

Навеки с тобой мы, Кривбасс! Кривбас! Твоя гордість і слава,

Навіки ми фани твої

Тріумфи старі пам'ятаєм

І знаємо, будуть нові. Пов'язані міцно з тобою,

Ти в кожного в серці у нас.

Кривбас, ми крові одної

Навіки з тобою, Кривбас! На стягах – червоний і білий

Міцні як залізна руда.

Команда, що духом єдина,

Стрімка, переможна хода. Пов'язані міцно з тобою,

Ти в кожного в серці у нас.

Кривбас, ми крові одної

Навіки ім'я нам, Кривбас! Гимн Кривбасса на украинском языке:

"Когда мы возрождали Кривбасс в 2020 году, был презентован ремикс гимна криворожского клуба на слова Григория Туренко. Это тот гимн, который действительно стал легендарным еще в "бронзовые" времена Кривбасса. Тогда мы оставили аутентичный вокал и сменили только аранжировку. Два года наш гимн продолжал звучать по-русски, но это была дань истории и попытка связать болельщики, сейчас мы четко понимаем, что использовать этот гимн не имеем никакого морального права.

Сегодня, 24 февраля 2023 года, в годовщину вторжения и нашей героической борьбы и сопротивления российскому агрессору, Кривбасс презентует украиноязычную версию старого гимна. Мы намеренно пытались сделать его подлинным и приближенным к тому, каким он был в своей первой редакции. Слова мы собирали по частям из более 50 различных переводов, предложенных болельщиками в рамках конкурса. Поэтому очень надеемся, что наши болельщики примут, оценят и быстро запомнят его новые строчки,

– говорится в заявлении клуба.

История Кривбасса

Кривбасс был основан в 1959 году, но в 2013-м объявил о банкротстве. В сезонах 1998-1999 и 1999-2000 криворожцы занимали третье место в чемпионате Украины. Также в 2000 Кривбасс выходил в финал Кубка Украины.

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Команда также дважды принимала участие в Кубке УЕФА, но выбывала в первом раунде – от Пармы в 1999-м и от Нанта в 2000-м. После банкротства Кривбасс был восстановлен в 2020 году на базе клуба Горняк по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

В течение двух сезонов криворожцы поднялись в УПЛ. После первого круга текущего сезона клуб из Кривого Рога идет на восьмой строчке, отставая от еврокубковой зоны на 6 очков.