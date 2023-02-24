Спустя год после начала полномасштабного вторжения украинский клуб Зоря сменил логотип. Ранее на эмблеме фигурировала российская надпись "Заря Луганск", но в конце концов ее сменили на "Зоря Луганськ".
По теме Потребовался год для этого: украинская команда провела дерусификацию эмблемы
Еще один акт дерусификации провел криворожский Кривбасс. Представители клуба на его странице в инстаграмме сообщили, что решили переработать гимн команды.
Ранее он звучал по-русски, слова к нему написал Григорий Туренко, а музыку – Руслан Скляренко. Теперь клуб решил адаптировать текст под украинский язык, не меняя мелодию.
|ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ
|НОВАЯ ВЕРСИЯ (на украинском)
|
Кривбасс! Твое гордое имя
Мы связаны общей судьбой
Нас много юнцов, ветеранов
Мы связаны общей судьбой
|
Кривбас! Твоя гордість і слава,
Пов'язані міцно з тобою,
На стягах – червоний і білий
Пов'язані міцно з тобою,
Гимн Кривбасса на украинском языке:
"Когда мы возрождали Кривбасс в 2020 году, был презентован ремикс гимна криворожского клуба на слова Григория Туренко. Это тот гимн, который действительно стал легендарным еще в "бронзовые" времена Кривбасса. Тогда мы оставили аутентичный вокал и сменили только аранжировку. Два года наш гимн продолжал звучать по-русски, но это была дань истории и попытка связать болельщики, сейчас мы четко понимаем, что использовать этот гимн не имеем никакого морального права.
Сегодня, 24 февраля 2023 года, в годовщину вторжения и нашей героической борьбы и сопротивления российскому агрессору, Кривбасс презентует украиноязычную версию старого гимна. Мы намеренно пытались сделать его подлинным и приближенным к тому, каким он был в своей первой редакции. Слова мы собирали по частям из более 50 различных переводов, предложенных болельщиками в рамках конкурса. Поэтому очень надеемся, что наши болельщики примут, оценят и быстро запомнят его новые строчки,
– говорится в заявлении клуба.
История Кривбасса
Кривбасс был основан в 1959 году, но в 2013-м объявил о банкротстве. В сезонах 1998-1999 и 1999-2000 криворожцы занимали третье место в чемпионате Украины. Также в 2000 Кривбасс выходил в финал Кубка Украины.
Читайте также Дерусификация по-одесски: стадион "моряков" получил украиноязычное название - фото
Команда также дважды принимала участие в Кубке УЕФА, но выбывала в первом раунде – от Пармы в 1999-м и от Нанта в 2000-м. После банкротства Кривбасс был восстановлен в 2020 году на базе клуба Горняк по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.
В течение двух сезонов криворожцы поднялись в УПЛ. После первого круга текущего сезона клуб из Кривого Рога идет на восьмой строчке, отставая от еврокубковой зоны на 6 очков.