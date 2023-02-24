Через рік після початку повномасштабного вторгнення український клуб Зоря змінив логотип. Раніше на емблемі фігурував російський напис "Заря Луганск", але врешті решт його змінили на "Зоря Луганськ".

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Ще один акт дерусифікації провів криворізький Кривбас. Представники клубу на його сторінці в інстаграм повідомили, що вирішили переробити гімн команди.

Раніше він звучав російською мовою, слова до нього написав Григорій Туренко, а музику – Руслан Скляренко. Тепер же клуб вирішив адаптувати текст під українську мову, не змінюючи мелодію.

ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ (російською) НОВА ВЕРСІЯ Кривбасс! Твое гордое имя

Мы носим у сердца в груди

Победами грезя былыми

И теми, что ждут впереди. Мы связаны общей судьбою

И лучшей нет доли для нас.

Кривбасс, мы повсюду с тобою

Навеки с тобой мы, Кривбасс! Нас много юнцов, ветеранов

И все мы в едином строю.

Такая задача у фанов –

Болеть за команду свою. Мы связаны общей судьбою

И лучшей нет доли для нас.

Кривбасс, мы повсюду с тобою

Навеки с тобой мы, Кривбасс! Кривбас! Твоя гордість і слава,

Навіки ми фани твої

Тріумфи старі пам'ятаєм

І знаємо, будуть нові. Пов'язані міцно з тобою,

Ти в кожного в серці у нас.

Кривбас, ми крові одної

Навіки з тобою, Кривбас! На стягах – червоний і білий

Міцні як залізна руда.

Команда, що духом єдина,

Стрімка, переможна хода. Пов'язані міцно з тобою,

Ти в кожного в серці у нас.

Кривбас, ми крові одної

Навіки ім'я нам, Кривбас! Гімн Кривбасу українською мовою:

"Коли ми відроджували Кривбас у 2020 році, було презентовано ремікс гімну криворізького клубу на слова Григорія Туренка. Це той гімн, який справді став легендарним ще за "бронзових" часів Кривбасу. Тоді ми залишили автентичний вокал і змінили лише аранжування. Два роки наш гімн продовжував звучати російською, але це більш була данина історії та намагання зв’язати вболівальницькі покоління. Зараз ми чітко розуміємо, що використовувати цей гімн не маємо ніякого морального права.

Сьогодні, 24 лютого 2023 року, на річницю вторгнення і нашої героїчної боротьби та опору російському агресору, Кривбас презентує україномовну версію старого гімну. Ми навмисно намагались зробити його автентичним та наближеним до того, яким він був у своїй найпершій редакції. Слова ми збирали по частинах із більше ніж 50 різних перекладів, запропонованих вболівальниками в рамках конкурсу. Тому дуже сподіваємось, що наші вболівальники приймуть, оцінять та швидко запамʼятають його нові рядки,

– йдеться у заяві клубу.

Історія Кривбаса

Кривбас був заснований у 1959 році, але у 2013-му оголосив про банкрутство. У сезонах 1998-1999 та 1999-2000 криворіжці займали третє місце в чемпіонаті України. Також у 2000-му Кривбас виходив у фінал Кубка України.

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Команда також двічі брала участь у Кубку УЄФА, але вибувала у першому раунді – від Парми у 1999-му та від Нанта у 2000-му. Після банкрутства Кривбас був відновлений у 2020 році на базі клубу Гірник за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Протягом двох сезонів криворіжці піднялись в УПЛ. Після першого кола поточного сезону клуб з Кривого Рогу йде на восьмій сходинці, відстаючи від єврокубкової зони на 6 очок.