Теперь в УПЛ только один лидер: Шахтер одолел Кривбасс и опередил "спортклубовцев" - видеообзор

Донецкий коллектив благодаря победе над криворожским Кривбассом стал единоличным лидером чемпионата Украины. "Горнякам" в этом помог триумф киевского Динамо.

Кривбасс – Шахтер 0:3

Гол: Судаков, 58, Келси 80, Швед, 84

Криворожский Кривбасс и донецкий Шахтер провели встречу в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "горняки". "Кроты" вырвались в лидеры чемпионата Украины, а Кривбасс удалился от еврокубков. 24 канал.

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Заслуженное лидерство

Донецкий коллектив подошел к матчу в хорошем раскладе – в параллельном поединке Динамо одержало победу над прямым соперником "горняков" за чемпионство СК Днепр-1. Шахтеру оставалось повторить достижение киевлян только в матче с Кривбассом.

Первый тайм показался достаточно сложным для "кротов". Подопечные Юрия Вернидуба не уступили своему маститому сопернику, что могло значительно подпортить нервы игрокам донецкого коллектива. К тому же Кривбасс пытается навязаться в борьбу за еврокубки, поэтому криворожскому клубу очки в матче также очень нужны.

Однако во втором тайме дела Шахтера пошли гораздо лучше. На 58-й минуте встречи Георгий Судаков прекрасным ударом из-за пределов штрафной соперника отличился голом. Полузащитник "горняков" отправил "круглого" в ближнюю "дувятку" Сарнавского так, что у голкипера Кривбасса не было шанса спасти свою команду.

Шахтер на этом не остановился. На 80-й минуте матча "кроты" забили свой второй гол в матче. Дебютным голом в футболке Шахтера отличился Кевин Келси, забивший после прекрасной комбинации от "горняков". Уже через мгновение на 84-й минуте поединка первый гол по возвращении на поле забил Марьян Швед. "Горняки" удачно "загрызли" защитников Кривбасса, что и переросло в забитый мяч.

Таким образом, Шахтер стал единоличным лидером чемпионата Украины (39 очков в активе, Днепра-1 – 39). А вот Кривбасс отдалился от еврокубковой зоны, заняв 7 место в турнирной таблице (21 очков в активе).

Видеообзор матча Кривбасс – Шахтер: