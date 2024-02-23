Не обошлось без шедевра: Кривбасс разгромил новичка УПЛ в первом матче 2024 года - видео голов

Действующий лидер чемпионата Украины Кривбасс не имел проблем с ЛНЗ на выезде, умело воспользовавшись ошибками черкасцев. Три очка помогли криворожанам оторваться от Днепра-1.

ЛНЗ – Кривбасс 0:3

Голы: Илич, 45 (пен), Аду, 53, Кузык, 63.

Чемпионат Украины 2023-2024 вернулся после более чем двухмесячной паузы. В первой встрече 18 тура УПЛ лидер турнирной таблицы Кривбасс пожаловал в гости к новичку элитного дивизиона ЛНЗ, пишет 24 канал.

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Лидер смял новичка

Черкасцы предстали в существенно новом образе, выпустив с первых минут четырех новичков (Кучеренко, Салиху, Бар, Яшари). Кривбасс же со страту задействовал дебютантов Микитишина и Бандейру.

При этом Вернидуб оставил на скамейке запасных лидеров атаки Задераку и Кожушко. Однако на атакующую способность криворожан это не повлияло.

Несмотря на равный первый тайм Кривбассу удалось открыть счет перед перерывом. Судья назначила пенальти за игру рукой от футболиста ЛНЗ и приговор без проблем реализовал Илич.

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Во втором тайме гости быстро развили успех и по сути закрыли игру до 65 минуты. Сначала Аду поймал соперника на обрезке и реализовал выход один на один. А поставил точку в разгроме ЛНЗ Кузык, которому удался шедевральный удар в "девятку".

Видео голов матча ЛНЗ – Кривбасс:

В конце матча Кривбасс был ближе к четвертому голу, чем черкасцы – к первому. Таким образом, подопечные Вернидуба остаются первыми и отрываются от Днепра-1 на три балла. ЛНЗ же пока остается десятым.

. Уже через неделю обеим командам предстоят тяжелые матчи. Кривбасс сыграет лобовую встречу против Шахтера на выезде, тод ик, на ЛНЗ ждет бой на поле Полесья.