ЛНЗ – Кривбас 0:3

Голи: Ілич, 45 (пен), Аду, 53, Кузик, 63.

Чемпіонат України 2023-2024 повернувся після більш ніж двомісячної паузи. У першій зустрічі 18 туру УПЛ лідер турнірної таблиці Кривбас завітав в гості до новачка елітного дивізіону ЛНЗ, пише 24 канал.

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Лідер зім'яв новачка

Черкасці постали у суттєво новому образі, випустивши з перших хвилин чотирьох новачків (Кучеренко, Саліху, Бар, Яшарі). Кривбас же зі страту задіяв дебютантів Микитишина та Бандейру.

При цьому Вернидуб залишив на лаві запасних лідерів атаки Задераку та Кожушка. Проте на атакувальну спроможність криворіжців це не вплинуло.

Попри рівний перший тайм Кривбасу вдалось відкрити рахунок перед перервою. Суддя призначила пенальті за гру рукою від футболіста ЛНЗ і вирок без проблем реалізував Ілич.

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У другому таймі гості швидко розвинули успіх та по суті закрили гру до 65 хвилини. Спочатку Аду спіймав суперника на обрізці та реалізував вихід сам на сам. А поставив крапку у розгромі ЛНЗ Кузик, якому вдався шедевральний удар у "дев'ятку".

Відео голів матчу ЛНЗ – Кривбас:

В кінці матчу Кривбас був ближчим до четвертого голу, ніж черкасці – до першого. Таким чином, підопічні Вернидуба залишаються першими та відриваються від Дніпра-1 на три бали. ЛНЗ ж поки залишається десятим.

Довідка. Вже за тиждень на обидві команди чекають важкі матчі. Кривбас зіграє лобову зустріч проти Шахтаря на виїзді, тод ік, на ЛНЗ чекає бій на полі Полісся.