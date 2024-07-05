Кривбасс по итогам сезона-2023/2024 в УПЛ получил право представлять Украину в Лиге Европы. Президентский клуб подписал четырех новых игроков.
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Кто пришел в Кривбасс
На официальном сайте Кривбасса заявили, что клуб работает на долгосрочную перспективу. В команду подписывают молодых игроков на долгие сроки и считают, что в будущем они помогут команде.
Контракты с "бело-красно-черными" подписали защитники Игорь Снурницын, Александр Драмбаев и Бакари Конате и нападающий Оче Очовечи – все свободные агенты. С Драмбаевым и Конате сроки контрактов согласовали на 4 года, а с Очовечи и Снурницыным на 3.
Детали о новичках криворожан
- Игорь Снурницын начинал свою карьеру в донецком Олимпике. Игрок становился чемпионом мира со сборной Украины U-20. Трансферная стоимость Снурницына оценивается в 600 тысяч евро.
- Драмабаев воспитанник Шахтера, но на правах аренды играл за Мариуполь и Зюльте-Варегем из Бельгии, а прошлый сезон провел в Осиеке, где получал мало игрового времени. Трансферная стоимость Александра составляет 500 тысяч евро.
- Конате начинал играть в Португалии в футбольном клубе Вилаверденсе, а последним его клубом был Салгейруш. Футболиста оценивают в 150 тысяч евро.
- Очовечи выступал в местных нигерийских клубах Ремо Старс и Плато Юнайтед. Затем играл в португальском Фейренсе. 375 тысяч евро, да Transfermarkt оценивает игрока.