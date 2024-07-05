Кривбасс по итогам сезона-2023/2024 в УПЛ получил право представлять Украину в Лиге Европы. Президентский клуб подписал четырех новых игроков.

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Кто пришел в Кривбасс

На официальном сайте Кривбасса заявили, что клуб работает на долгосрочную перспективу. В команду подписывают молодых игроков на долгие сроки и считают, что в будущем они помогут команде.

Контракты с "бело-красно-черными" подписали защитники Игорь Снурницын, Александр Драмбаев и Бакари Конате и нападающий Оче Очовечи – все свободные агенты. С Драмбаевым и Конате сроки контрактов согласовали на 4 года, а с Очовечи и Снурницыным на 3.

Детали о новичках криворожан