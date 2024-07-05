Кривбас за підсумками сезону-2023/2024 в УПЛ отримав право представляти Україну в Лізі Європи. Президентський клуб підписав чотирьох нових гравців.
Читайте також Близько до Кривого Рогу: Кривбас обрав місце для проведення єврокубкових матчів
Хто прийшов у Кривбас
На офіційному сайті Кривбасу заявили, що клуб працює на довгострокову перспективу. В команду підписують молодих гравців на довгі терміни і вважають, що в майбутньому вони допоможуть команді.
Контракти з "біло-червоно-чорними" підписали захисники Ігор Снурніцин, Олександр Драмбаєв і Бакарі Конате та нападник Оче Очовечі – усі вільні агенти. З Драмбаєвим і Конате терміни контрактів узгодили на 4 роки, а з Очовечі І Снурніциним на 3.
Деталі про новачків криворіжців
- Ігор Снурніцин розпочинав свою кар'єру в донецькому Олімпіку. Гравець ставав чемпіоном світу зі збірною України U-20. Трансферна вартість Снурніцина оцінюється в 600 тисяч євро.
- Драмабаєв вихованець Шахтаря, але на правах аренди грав за Маріуполь і Зюльте-Варегем з Бельгії, а минулий сезон провів у Осієку, де отримував мало ігрового часу. Трансферна вартість Олександра складає 500 тисяч євро.
- Конате починав грати в Португалії в футбольному клубі Вілаверденсе, а останнім його клубом був Салгейруш. Футболіста оцінюють у 150 тисяч євро.
- Очовечі виступав в місцевих нігерійських клубах Ремо Старс та Плато Юнайтед. Потім грав у португальському Фейренсе. 375 тисяч євро, так Transfermarkt оцінює гравця.