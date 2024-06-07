В прошлом сезоне криворожский Кривбасс достиг серьезного прорыва. Команда Юрия Вернидуба заняла третье место в чемпионате Украины, что дало ей возможность вернуться в еврокубки.

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Поближе к дому

"Красно-белые" сыграют в Лиге Европы, где будут стартовать с третьего квалификационного раунда. Между тем, клуб определился с местом проведения домашних еврокубковых игр.

Из-за военного положения в Украине команды УПЛ не могут принимать соперников по международным матчам дома. Игры квалификации Кривбасс будет проводить в столице Молдовы Кишиневе.

Этот выбор обусловлен тем, что город находится всего в 500 километрах от Кривого Рога. Впрочем если команда выйдет в основную стадию Лиги Европы или Лиги конференций, клуб выберет домашним один из стадионов Германии.

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Курс на Германию

Сейчас выбор криворожан склоняется к Кельну, однако как варианты рассматриваются Берлин, Дрезден и Гельзенкирхен. Для выхода в основную стадию Лиги Европы команде Вернидуба надо пройти двух оппонентов.

Если Кривбасс проиграет первый матч в ЛЕ, то вылетит в стадию плей-офф Лиги конференций, где надо пройти одного соперника. В случае прохода первого соперника по ЛЕ криворожане гарантируют себе как минимум основную стадию ЛК.

Напомним, что в истории Кривбасса были всего два сезона в Кубке УЕФА. В кампании 1999-2000 "красно-белые" прошли азербайджанский Шамкыр (3:0, 2:0), после чего вылетел от Пармы (0:3, 2:3). А в сезоне 2000-2001 криворожане сразу вылетели от Нанта (0:1, 0:5).