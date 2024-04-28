На шаг ближе к Лиге Европы: Кривбасс без проблем уничтожил аутсайдера УПЛ

У команды Юрия Вернидуба не было проблем с Металлистом 1925 года в домашнем матче чемпионата Украины. Победа позволила Кривбассу нарастить отрыв от Днепра-1.

Кривбасс– Металлист 1925 3:0

Голы: Задерака, 5, Никитышин, 38, Лунев, 43.

В чемпионате Украины в эти выходные проходят матчи 26 тура УПЛ. На последнюю игру воскресенья была вынесена встреча в Кривом Роге, где местный Кривбасс принимал Металлист 1925, пишет 24 Канал.

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Уничтожили в первом тайме

Команда Юрия Вернидуба ведет борьбу за третье место, которое должно дать путевку в Лигу Европы. В свою очередь харьковчане идут на последнем месте и пытаются спастись от вылета.

Наставник Кривбасса применил определенную ротацию состава, но это не помешало "красно-белым" достичь желаемого результата. Все три гола в матче были забиты в первом тайме.

Уже на пятой минуте Задерака открыл счет, воспользовавшись прострелом от Бандейры. Добить гостей Кривбасс смог перед перерывом. Сначала Микитишин удачно запер навес от Кузыка с фланга.

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Металлист 1925 года на грани вылета

А чуть позже Лунев отозвался на прострел Дибанго и довел счет до разгромного. Во втором тайме Кривбасс продолжил владеть инициативой и не дал Металлисту 1925 ни шанса на хотя бы один гол.

Видеообзор матча Кривбасс– Металлист 1925:

Благодаря этой победе Кривбасс закрепился на третьей строчке и нарастил отрыв от Днепра-1 до девяти очков. А вот команда Скрипника завершает отчетный тур на последнем месте. Однако расстояние от зоны переходных матчей составляет всего один балл.