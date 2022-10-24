Порадовали Вернидуба: Кривбасс одержал первую победу после возвращения в УПЛ – видео голов
Команда из Кривого Рога семь матчей не знала вкуса победы, из-за чего могла оказаться без тренера. Впрочем, дубль Дебелка в ворота Ингульца спас Вернидуба от отставки.
Кривбасс – Ингулец 2:1
Голы: Дебелко, 72, Дебелко, 74 – Кравчук, 78.
В понедельник завершается 9-й тур чемпионата Украины по футболу. Первым поединком дня стало сражение аутсайдеров УПЛ – Кривбасс в Киеве "принимал" Ингулец.
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Обе команды еще не побеждали в этом сезоне, что очень раздражало наставника криворожцев Юрия Вернидуба. Коуч даже намекал на целесообразность своей отставки .
Игра против Ингульца тоже сложилась непросто для Кривбасса. Номинальные владельцы владели инициативой, но настоящей опасности воротам Кучера. Основные события пришлись на второй тайм.
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Бенефис Дебелко
Сразу после перерыва Ингулец остался в меньшинстве из-за агрессивных действий Смолякова. Вингер грубо влетел в Сарнавского в чужой площадке и увидел перед собой красный свет.
Кривбасс прорвало на 72 минуте. Героем встречи стал Роман Дебелко, показавший мастерство игры на втором этаже. Сначала форвард запер подачу Татаркова с фланга.
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А уже через две минуты Роман оформил дубль, завершив председателем передачу Никитишина. Впрочем, Ингулец нашел ресурс таки пробить Сарнавского.
Одарюк забросил на фланг Клименко, а тот в ощупь перевел на свободного Кравчука. Даниил без проблем расстрелял ворота Кривбасса. Однако на второй гол Ингулец не смог.
Видеообзор матча Кривбасс – Ингулец:
Турнирное положение
Криворожцы одерживают дебютную победу в этом сезоне и покидают зону вылета, обходя Ингулец. Кривбасс теперь 13-й, тогда как петровская команда опускается на 15-е место.
Более того, если вечером Черноморец обыгрывает Колос, то подопечные Лавриненко будут последними. В следующем туре Кривбасс поедет в гости в Рух, а Ингулец ждет испытание Шахтером.