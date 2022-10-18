Команда Юрия Вернидуба проиграла седьмой матч подряд после возвращения в УПЛ. Автогол игрока Кривбасса Хомченовского и гол Третьякова принесли Александрии победу со счетом 2:0.

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Вернидуб: Всю команду не сменишь, а лучше поменять тренера

После поединка тренер криворожцев признался, что ему надоело ходить на пресс-конференции и комментировать игру команды. Вернидуб-старший сравнил работу в футбольном клубе с волонтерством и помощью на фронте.

О чем говорить, если команда не может забить, не может выиграть. Это сложно. У меня такое чувство, что здесь есть два варианта. И я всегда беру первый вариант: то есть, тренер плохой, и пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не сменишь, а лучше поменять тренера. Я, то есть, не заслуживаю. Мне легче было ездить и помогать, когда я был на фронте, чем здесь, в Кривбассе. Как-то все это тяжело, я не могу понять, с чем это связано,

– сказал руководитель клуба из Кривого Рога.

По мнению Вернидуба, его подопечные ни в чем не уступали сопернику. Но нашел одно преимущество над его командой – это способность Александрии забивать голы.

Тренер Кривбасса не понимает, как его игроки позволили забить из стандарта главой Третьякову, который имеет около 170 сантиметров роста.

"Что здесь еще можно рассказать"

Вернидуб рассказал, что будет разговаривать с руководством клуба и намекнул на возможную отставку. Наставник сделал откровенное заявление о работе в Кривбассе.

Что еще можно рассказать? Грустно. Но нужно жить, жизнь продолжается. Будем смотреть, что дальше. Думаю, пообщаемся с президентом и руководством клуба. В моей практике это первая команда, в которую я не могу достучаться, не могу дать результата. Тем более что прошло уже 7 туров. В этом случае тренер должен брать вину на себя. Я ничего плохого не говорю в сторону своих футболистов. Они просто футболисты, а за результат отвечаю я, как главный тренер команды. У меня прежде всего самый строгий и серьезный спрос. Остальное – это жизнь,

– признался Вернидуб.

Провальный старт Вернидуба во главе Кривбасса