Кривбас – Інгулець 2:1

Голи: Дебелко, 72, Дебелко, 74 – Кравчук, 78.

У понеділок завершується 9 тур чемпіонату України з футболу. Першим поєдинком дня стала битва аутсайдерів УПЛ – Кривбас у Києві "приймав" Інгулець.

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Обидві команди ще не перемагали в цьому сезоні, що вкрай дратувало наставника криворіжців Юрія Вернидуба. Коуч навіть натякав на доцільність своєї відставки.

Гра проти Інгульця також склалась непросто для Кривбаса. Номінальні господарі володіли ініціативою, однак реальної загрози воротам Кучера. Основні події прийшлись на другий тайм.

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Бенефіс Дебелка

Одразу по перерві Інгулець залишився у меншості через агресивні дії Смолякова. Вінгер грубо влетів у Сарнавського у чужому майданчику і побачив перед собою червоне світло.

Кривбас прорвало на 72 хвилині. Героєм зустрічі став Роман Дебелко, який показав майстерність гри на другому поверсі. Спочатку форвард замкнув подачу Татаркова з флангу.

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А вже через дві хвилини Роман оформив дубль, завершивши головою передачу Микитишина. Втім Інгулець знайшов ресурс таки пробити Сарнавського.

Одарюк закинув на фланг Клименку, а той в дотик перевів на вільного Кравчука. Данило без проблем розстріляв ворота Кривбаса. Проте на другий гол Інгулець не спромігся.

Відеоогляд матчу Кривбас – Інгулець:

Турнірне положення

Криворіжці здобувають дебютну перемогу в цьому сезоні та залишають зону вильоту, обходячи Інгулець. Кривбас тепер 13-ий, тоді як петровська команда опускається на 15 сходинку.

Ба більше, якщо ввечері Чорноморець обіграє Колос, то підопічні Лавриненка будуть останніми. У наступному турі Кривбас поїде в гості до Руха, а на Інгулець чекає випробування Шахтарем.