Рух – Металлист 1925 1:1

Голы: Довгий, 33 – Габелок, 89.

В эти выходные в чемпионате Украины проходят поединки 9 тура УПЛ. Три игры прошли в раннем слоте, тогда как последняя встреча воскресения прошла во Львове, пишет 24 канал.

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Местный Рух принимал Металлист 1925 года, который на днях пережил смену тренерского состава. Харьковчане простились с Валерием Кривенцовым, а на его место пришел Эдмара, которому будет помогать Олег Голодюк.

Первый блин для легенды харьковского футбола чуть не оказался насмарку. Рух удачно отыграл первый тайм и смогло выйти вперед еще до перерыва. После подачи углового от Таллеса никто не накрыл Довгого, без проблем расстрелявшего ворота харьковчан.

Металлист 1925 года попытался напрячь Панькива, однако попытки Борячука и его коллег были неудачными. В целом Движение даже было ближе ко второму голу, когда совсем чуть-чуть не хватило Бойчуку и Таллесу для поражения цели.

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Однако гости все же смогли спасти сложную для себя игру. За минуту до компенсированного времени после подачи с фланга на выходе ошибся Панькив. Мяч направился к Габелку, поразившему пустые ворота.

Турнирное положение

Таким образом Рух теряет победу и не обходит Металлист 1925 года. "Желто-черные" идут на 11-ом месте, опережая зону переходных матчей на четыре балла.

Харьковчане же догоняют Динамо и теперь девять. В еврокубковую зону всего четыре балла. В следующем туре подопечные Эдмара сыграют против Зари, в то время как Рух будет противостоять Ингульцу.