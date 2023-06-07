Вдохновились партизанами УПА: украинские футболисты написали патриотический трек "Доля" - видео

Игроки Кривбасса решили порадовать украинцев интересной рэп-композицией. В нем говорится о борьбе Украины за независимость в войне с Россией.

Украинское футбольное сообщество сплотилось вокруг помощи Родине в войне с Россией. Знаменитости помогают армии и народу как только могут.

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Не забывают футболисты и о патриотическом духе. Так, игроки Кривбасса Дмитрий Хомченовский, Андрей Понедельник и Денис Шевченко решили оригинально поддержать и развлечь своих фанатов.

Ребята создали патриотический трек "Доля" о войне за независимость Украины. Экс-футболист Зори записал бит на рэп-песню, тогда как Понедельник и Шевченко написали и зачитали текст.

Трек игроков Кривбасса "Доля":

Ситуация в нашей стране требует максимальной огласки по всему миру. Через творчество можно частично передать свое внутреннее состояние, а оно у каждого украинца сейчас тревожное. Каждый день мы видим, как умирают наши люди. Агрессия России против Украины является максимальной степенью терроризма! И как можно об этом молчать, когда ты украинец?

– заявил Андрей Понедельник.

Среди прочего в песне присутствуют диалоги из фильма о борьбе партизан УПА на Западной Украине после Второй мировой войны. На написание текста ребят вдохновили слова из ленты "Потерянные рассветы".

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Напомним, что в первом сезоне по возвращении в УПЛ Кривбасс занял 7 место, набрав 41 балл. Криворожцы всего на четыре очка не дотянули до зоны еврокубков.

. Главным тренером Кривбасса является Юрий Вернидуб, военный Вооруженных сил Украины. Наставник работал в молдавском Шерифе в момент начала полномасштабной войны в 2022 году. Юрий Николаевич сразу вернулся на Родину и вступил в ряды ВСУ. В июне 2022 года Вернидуб стал коучем Кривбасса.