Нападающий сборной Нигера Даниель Соса официально стал игроком Кривбасса. Об этом сообщил сайт криворожского клуба.

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Получение украинской визы забрало много времени

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко прокомментировал трансфер нападающего.

"Наконец-то к нам приехал Даниель Соса. Мы рады его видеть в Кривом Роге. Все вопросы с визами закрыты. Он еще долго ждал на границе, но, несмотря на все трудности, он присоединился к Кривбассу.

Да, есть определенные бюрократические трудности с визами. Это все из-за войны. Но мы преодолели этот барьер на пути Даниеля в Украину. Уверен, одолеем и врага, устроившего нам эти дополнительные трудности", – рассказал Баенко.

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