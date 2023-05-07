Нападающий сборной Нигера Даниель Соса официально стал игроком Кривбасса. Об этом сообщил сайт криворожского клуба.
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Получение украинской визы забрало много времени
Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко прокомментировал трансфер нападающего.
"Наконец-то к нам приехал Даниель Соса. Мы рады его видеть в Кривом Роге. Все вопросы с визами закрыты. Он еще долго ждал на границе, но, несмотря на все трудности, он присоединился к Кривбассу.
Да, есть определенные бюрократические трудности с визами. Это все из-за войны. Но мы преодолели этот барьер на пути Даниеля в Украину. Уверен, одолеем и врага, устроившего нам эти дополнительные трудности", – рассказал Баенко.
Что известно о новом форварде Кривбасса
- Даниель Соса родился 21 сентября 1998 года в Аккре, столице Ганы.
- Футбольное образование получил в местном Нубл Аррикс, а в 2016 году переехал в Израиль.
- Форвард выступал за юношеские команды Маккаби из Нетания и Бейтара.
- На время Соса вернулся в Африку, где выступал за малоизвестные клубы Нигера, Гвинеи и Того.
- В 2021 году подписал контракт с белорусским клубом Ислоч, за который отыграл 45 матчей и забил 17 мячей.
- В феврале 2023 г. покинул белорусскую команду на правах свободного агента.
- С 2021 года Соса вызывается в сборную Нигера. На счету нападающего 3 гола и 6 ассистистов в 12 матчах за национальную команду