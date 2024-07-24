У границы с Украиной: Кривбасс определился с домашней ареной для матчей Лиги Европы

Криворожский Кривбасс сыграет в еврокубках впервые за 23 года. Соперником команды Юрия Вернидуба станет бронзовый призер чемпионата Чехии.

Криворожский Кривбасс удачно выступил в прошлом сезоне в УПЛ. Команда из Кривого Рога заняла третье место в чемпионате Украины и завоевала путевку в Лигу Европы.

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Домашняя арена Кривбасса

Клуб будет стартовать с третьего квалификационного раунда, то есть для прохода в группу Лиги Европы необходимо обыграть двух соперников. Первым из них будет чешская Виктория, которая заняла третье место в своем чемпионате в прошлом году.

Тем временем Кривбасс определился с домашней ареной на еврокубковые игры. Из-за военного положения команда не может принимать соперников на территории Украины.

"Красно-белые" сообщили, что матч против Виктории команда примет в словацком Кошице. Ранее этот стадион бронировал Днепр-1 для еврокубковых игр, но команда снялась с соревнований и по сути прекратила существование.

Поэтому Кривбасс воспользовался возможностью забронировать арену в Словакии, которая подходит логистически. Расстояние от Кошице до границы с Украиной составляет менее 100 километров. "Домашняя" игра с Викторией пройдет 8 августа, тогда как ответный матч в Плзене – 15 числа.

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Цель – игры в Германии

Отметим, что в случае поражения от чехов Кривбасс опустится в Лигу конференций и сможет там попасть в основной этап. Следующий домашний матч в еврокубке криворожане также проведут в Кошице.

А вот в случае прохода в основную стадию Лиги Европы или Лиги конференций Кривбасс намерен привлечь арену "РайнЭнерги Штадион" в Кельне. Стадион на 41 800 зрителей был одним из хозяев Евро-2024.