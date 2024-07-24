Криворізький Кривбас вдало виступив минулого сезону в УПЛ. Команда з Кривого Рогу посіла третє місце в чемпіонаті України та завоювала путівку в Лігу Європи.

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Домашня арена Кривбасу

Клуб стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду, тобто для проходу в групу Ліги Європи необхідно обіграти двох суперників. Першим із них буде чеська Вікторія, яка посіла третє місце у своєму чемпіонаті торік.

Тим часом Кривбас визначився із домашньою ареною на єврокубкові ігри. Через воєнний стан команда не може приймати суперників на території України.

"Червоно-білі" повідомили, що матч проти Вікторії команда прийме у словацькому Кошице. Раніше цей стадіон бронював Дніпро-1 для єврокубкових ігор, але команда знялась зі змагань та по суті припинила існування.

Тому Кривбас скористався нагодою забронювати арену у Словаччині, яка підходить логістично. Відстань від Кошице до кордону з Україною становить менше 100 кілометрів. "Домашня" гра із ВІкторією пройде 8 серпня, тоді як матч-відповідь у Плзені – 15 числа.

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Мета – ігри в Німеччині

Відзначимо, що в разі поразки від чехів Кривбас опуститься в Лігу конференцій і матиме змогу там потрапити в основний етап. Наступний домашній матч в єврокубку криворіжці також проведуть в Кошице.

А ось в разі проходу в основну стадію Ліги Європи або Ліги конференцій Кривбас має намір залучити арену "РайнЕнергі Штадіон" в Кельні. Стадіон на 41 800 глядачів був одним із господарів Євро-2024.