Кривбасс на последней минуте вырвал победу у Колоса и сравнялся с Шахтером: видео
Поединок в Кривом Роге между Кривбассом и Колосом закрывал субботнюю программу 21-го тура УПЛ. Матч равных соперников завершился победой хозяев.
Кривбасс – Колос 1:0
Гол: Бизимана, 90+5
В первом круге подопечные Юрия Вернидуба нанесли сокрушительное поражение Колосу, забив три "сухих" мяча. Поэтому в ответном матче ковалевцы надеялись получить реванш, пишет 24 Канал.
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Вымученная победа Кривбасса
В первом тайме игра преимущественно шла в центре поля. Соперники не радовали яркими моментами. За 45 минут игрового времени ни одна из команд не нанесла хотя бы один удар в створ ворот.
Во втором тайме Юрий Вернидуб попытался оживить игру заменами. Однако это принесло противоположный эффект. Инициативу перехватили гости.
В составе Кривбасса выделялся Дибанго. Камерунский легионер регулярно донимал своих оппонентов на левом фланге.
Принести победу своей команде имел возможность Олег Кожушко. Нападающий выбежал на свидание с голкипером, но тоже пробил мимо рамки ворот. И все же хозяева добились своего. На 5-й компенсированной минуте Бизимана забил победный гол.
Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Кривбасса со счетом 1:0.
- Кривбасс догнал по очкам донецкий Шахтер. У команды Вернидуба и "горняков" по 43 балла.
- Колос остался на 9-й строчке таблицы. Ковалевцы набрали 24 очка в 20 матчах.
Видеообзор матча Кривбасс – Колос