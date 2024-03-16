Кривбас – Колос 1:0
Гол: Бізімана, 90+5
У першому колі підопічні Юрія Вернидуба завдали нищівної поразки Колосу, забивши три "сухі" м'ячі. Тож у матчі-відповіді ковалівці сподівалися здобути реванш, пише 24 Канал.
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Вимучена перемога Кривбасу
У першому таймі гра переважно точилася у центрі поля. Суперники не тішили яскравими моментами. За 45 хвилин ігрового часу жодна з команд не завдала бодай одного удару у площину воріт.
У другому таймі Юрій Вернидуб спробував пожвавити гру замінами. Проте це принесло протилежний ефект. Ініціативу перехопили гості.
У складі Кривбасу виділявся Дібанго. Камерунський легіонер регулярно дошкуляв своїм опонентам на лівому фланзі.
Принести перемогу своїй команді мав можливість Олег Кожушко. Нападник вибіг на побачення з голкіпером, але теж пробив повз рамку воріт. Та все ж господарі досягли свого. На 5-й компенсованій хвилині Бізімана забив переможний гол.
Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Кривбасу з рахунком 1:0.
- Кривбас наздогнав за очками донецький Шахтар. У команди Вернидуба та "гірників" по 43 бала.
- Колос залишився на 9-й сходинці таблиці. Ковалівці набрали 24 очка у 20 матчах.
Відеоогляд матчу Кривбас – Колос