Кривбасс – Ингулец 1:1

Голы: Кожушко, 40 – Пятов, 6.

Кривбасс встретился с Ингульцом накануне важного ответного матча против Бетиса в плейоф квалификации Лиги конференций. Противостояние команд состоялось в Кривом Роге, пишет 24 канал.

Читайте также Рух в домашней игре разгромил Зарю: результат матча 4-го тура УПЛ

Быстрый гол Ингульца

С первых минут первого тайма петровцы уже начали активно прессинговать Кривбасс и это им помогло.

Уже на 6-й минуте Ингулец открыл счет в матче. Пятов с левого фланга вошел в штрафную площадь криворожан и сделал удар по воротам, однако мяч попал в Стецькова и отскочил обратно к Пятову и тот отправил мяч в "девятку".

После этого команды активно атаковали друг друга и обменивались моментами.

На 40-й минуте Кривбассу удалось сравнять счет. Лунев с правого фланга подбежал к штрафной петровцев и отдал пас Кожушко, который пяткой забил гол. Ассистенты VAR подтвердили забитый мяч.

Во втором тайме команды в который раз обменивались моментами, а на 70-й минуте Кривбасс не воспользовался ошибкой Ингульца и упустил хороший момент. Впоследствии еще в конце матча Кривбасс снова не смог реализовать момент.

Счет матча так и остался 1:1

Видеообзор матча Кривбасс – Ингулец

Отметим, что 25 августа состоялись также матчи Полесье – Оболонь (4:0) и Рух – Заря (3:0).