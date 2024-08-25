Кривбас – Інгулець 1:1

Голи: Кожушко, 40 – П'ятов, 6.

Кривбас зустрівся з Інгульцем напередодні важливого матчу-відповіді проти Бетіса у плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Протистояння команд відбулося у Кривому Розі, пише 24 канал.

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Швидкий гол Інгульця

З перших хвилин першого тайму петрівці вже розпочали активно пресингувати Кривбас і це їм допомогло.

Вже на 6-й хвилині Інгулець відкрив рахунок у матчі. П'ятов з лівого флангу увійшов у штрафний майданчик криворіжців і зробив удар по воротах, проте м'яч влучив у Стецькова і відскочив назад до П'ятова і той відправив м'яч у "дев'ятку".

Після цього команди активно атакували одна одну та обмінювалися моментами.

На 40-й хвилині Кривбасу вдалося зрівняти рахунок. Луньов з правого флангу підбіг до штрафного петрівців і віддав пас Кожушку, який п'ятою забив гол. Асистенти VAR підтвердили забитий м'яч.

У другому таймі команди вкотре обмінювалися моментами, а на 70-й хвилині Кривбас не скористався помилкою Інгульця і змарнував хороший момент. Згодом ще наприкінці матчу Кривбас знову не зміг реалізувати момент.

Рахунок матчу так і залишився 1:1.

Відеоогляд матчу Кривбас – Інгулець

Відзначимо, що 25 серпня відбулися також матчі Полісся – Оболонь (4:0) та Рух – Зоря (3:0).