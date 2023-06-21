Год без поединков: американский боксер-гангстер призвал лишить Усика титулов

Украинский боксер Александр Усик последний раз выходил на ринг в августе 2022 года. Ветеран хевивейта Кристофер Лавджой считает, что перерыв слишком затянулся.

39-летний американец апеллирует, что Усик удерживает чемпионские пояса, не позволяя другим боксерам завладеть титулом. Очевидно, что Лавджой решил поймать хайп, "случайно" забыв об анонсированном поединке с Дюбуа.

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Радикальное предложения бывшего гангстера

По мнению американца, боксерские организации должны отобрать пояса у Александра Усика. Соответствующий пост Лавджой опубликовал на своей странице в Twitter.

У этого мелкого скользкого урода Усика по-прежнему нет боя? Его задницу нужно лишить титулов. Через 60 дней будет целый год с момента его последнего поединка. Позор,

– написал Лавджой.

Напомним, что команда Усика долгое время вела переговоры с Тайсоном Фьюри по поводу объединительного поединка. Бой должен был состояться на "Уэмбли" в конце апреля. Однако в последний момент "Цыганский король" сорвал переговоры, выставив неприемлемые условия

Поэтому WBA официально санкционировала бой между Усиком и Дюбуа. Так что свой следующий поединок обладатель титулов WBA, WBO и IBF проведет 26 августа в Польше.

Кто такой Кристофер Лавджой