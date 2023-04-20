Тренер ПСЖ может попасть в тюрьму: Галтье вляпался в расистский скандал

20 апреля 2023, 11:12
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Источник:

RMC Sport

У французского ПСЖ могут возникнуть очередные проблемы. Главному тренеру парижан Кристофу Галтье грозит тюремный срок.

Наставник ПСЖ впал в расистский скандал еще когда работал в должности главного тренера в своем предыдущем клубе. Кристоф Галтье был против чернокожих и мусульман в своей команде.

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Расистский скандал с тренером ПСЖ

Об этом он говорил спортивному директору французской Ниццы Жюльену Фурнье.

14 апреля прокуратура Ниццы открыла расследование этого дела с наставником ПСЖ, занимающимся дискриминацией религиозных взглядов и расовых признаков.

В официальном офисе футбольного клуба были проведены обыски.

Галтье грозит лишение свободы на 3 года и штраф в размере 45 тысяч евро. Сам футбольный наставник сбрасывает с себя вину. Тренер парижан в ответ хочет подать в суд на журналиста, давшего огласку всей этой ситуации.

Если вина Галтье будет доказана, ему грозит заключение сроком до трех лет и штраф в 45 тысяч евро.

Парижский клуб начал свое внутреннее расследование.

Что известно о работе Кристофа Галтье во главе Ниццы

  • В июле 2021 года французский специалист возглавил Ниццу. С французским клубом работал до конца июня 2022 года.
  • Во главе команды провел 43 матча, в которых клуб одержал 24 победы при 12 поражениях. Еще 7 поединков закончились мировым.
  • Не привел Ниццу ни к одному трофею.
  • 5 июля 2022 года Галтье возглавил ПСЖ, во главе парижан провел уже тоже 43 встречи (30 побед, 5 ничьих и 8 поражений).
Автор: Софія Кулай