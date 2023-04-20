19 апреля появилась информация о продлении контракта с французом Каримом Бенземом. Реал воспользовался опцией автоматического продления сделки, если тот выиграет "Золотой мяч". Поэтому в следующем году французский нападающий продолжит забивать в футболке "Королевского клуба".

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Сохранность лидеров

На этом Реал не остановился. Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что испанский гранд сохранит в своем составе еще двух ключевых игроков – Винисиуса Жуниора и Тони Кроос.

Вроде бы немецкий футболист останется в Мадриде до лета 2024 года. До этого соглашение Крооса с Реалом истекает в конце текущего сезона-2022/2023. Скорее всего, после следующего сезона 33-летний немец закончит с профессиональным футболом.

Авторитетный инсайдер не называет срок нового срока контракта Винисиуса с мадридским клубом. На портале Transfermarkt у Жуниора есть соглашение о сотрудничестве с Реалом до конца июня 2024 года.

Винисиус является лидером команды, перешедшим в Реал летом 2018-го. В сезоне-2022/2023 провел в футболке "сливочных" уже 46 матчей, в которых наколотил 21 мяч и отдал 17 ассистов.

По статистике Крооса, Тони 41 раз выходил на футбольное поле в текущем сезоне. В сыгранных поединках отличился 2 голами и 5 результативными передачами. В Мадриде выступает с 2014 года.

Пока Реал борется за трофеи на нескольких фронтах. Команда Карло Анчелотти пробилась в полуфинал ЛЧ, обыграв в двух матчах Челси. Также мадридский коллектив пытается догнать Барселону в Ла Лиге. Преимущество каталонцев составляет уже 11 баллов.

6 мая Реал сыграет в финале Кубка Короля против Осасуны.