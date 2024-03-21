Гордится быть частью сборной Украины: Кристиан Шевченко оценил свой дебют на глазах отца

Юношеская сборная Украины по футболу начала борьбу в отборе на Евро-2024 U-19. В первом матче "сине-желтые" одержали победу над Северной Македонией.

Голы Даниила Кревсуна и Матвея Пономаренко принесли победу подопечным Дмитрия Михайленко со счетом 0:2. В конце поединка состоялся дебют, которого все так ждали. Впервые на поле в футболке украинской сборной вышел Кристиан Шевченко, сын легендарного форварда Андрея Шевченко.

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Первые впечатления Кристиана от дебюта

Кристиан не забил, но остался доволен дебютом в сборной Украины. Сын президента УАФ прокомментировал свой первый выход на поле в сине-желтой футболке.

Шевченко-младший отметил игру и победу команды. Кристиан отметил, что гордится дебютом за сине-желтую национальную команду и с нетерпением ждет следующих поединков.

Безусловно, это были хорошие 2 дня с командой и тренерским штабом. Они были очень приветливы и поддерживали меня. Замечательное начало турнира с победы, команда показала очень хорошую игру, и мы заработали 3 очка. Наконец, я очень горжусь тем, что дебютировал в международном матче за сборную Украины, и с нетерпением жду следующих двух игр,

– заявил Кристиан Шевченко.

Интересно, что дебютировал Кристиан за сборную Украины на глазах у своего отца, который приехал поддержать юношескую команду в отборе к Евро-2024. Андрей Николаевич их трепетом поздравил команду Михайленко со стартовой победой.

Отметим, что благодаря этому успеху наша сборная возглавила группу "G". Свой следующий матч юношеская сборная Украины проведет 23 марта против сверстников из Латвии.

Последний поединок группового раунда "сине-желтые" сыграют 26 марта. Соперником будет Швейцария, которая в первом туре минимально обыграла Латвию 1:0.

Кристиан Шевченко – футболист английского Уотфорда, в структуре которого выступает с июля 2023-го. Имеет контракт с клубом до конца июня 2025-го года. До этого был игроком структуры лондонского Челси. Может сыграть, как на острие, так и на обоих флангах атаки.